بعد إحياء العلاقات مع إيران.. هل ستكون "الصفقة" بين السعودية وإسرائيل أصعب؟

أصبح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ماهرًا في التعامل مع المواقف الصعبة، إلا أن الموقف الأخير الذي قام به قد يكون الأصعب، بحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي.

وتابع الموقع" في تطور مفاجئ، أعلنت المملكة العربية السعودية وإيران، إلى جانب الصين، أنهما ستستعيدان العلاقات الدبلوماسية. وجاء الاتفاق السعودي - الإيراني في اجتماع عقد في الصين مع مستشاري الأمن القومي للبلدين. كانت الاتفاقية مثالاً نادرًا للوساطة الصينية الناجحة في نزاعات الشرق الأوسط وهدية محتملة لبكين من قبل دولتين في الشرق الأوسط".

Advertisement

وتابع الموقع، "جاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن المملكة العربية السعودية اقترحت إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في مقابل التزام أميركي قانونًا بأمن الخليج، ودعم الولايات المتحدة لبرنامج نووي سعودي سلمي، ومبيعات أسلحة أميركية موسعة إلى المملكة. من المرجح أن تنظر طهران إلى الصفقة على أنها تستهدف الجمهورية الإسلامية. إلا أن إعادة العلاقات بين الرياض وطهران لا تزيل الاقتراح السعودي عن الطاولة. إذا كان هناك أي شيء، فإنه يضع كلا من المملكة العربية السعودية وإيران كلاعبين أساسيين في الحد من التوتر الإقليمي، شريطة أن يساعد الاتفاق في إنهاء الحرب في اليمن والحروب بالوكالة في أماكن أخرى".

وأضاف الموقع، "علاوة على ذلك، يمكن أن يمنح الاتفاق فرصة جديدة للجهود الفاشلة حتى الآن لإحياء الاتفاقية الدولية لعام 2015 التي حدت من البرنامج النووي الإيراني. يمكن أن تفرض الاتفاقية تغييرًا في بعض ديناميكيات الاقتراح السعودي. تعتبر إسرائيل ورقة أساسية حتى لو كان القليلون يشكون في أهمية مساهمة إسرائيلية معززة لأمن الخليج والتي ستسهلها العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين المملكة العربية السعودية والدولة اليهودية. فالمملكة العربية السعودية، مثل الإمارات العربية المتحدة، لا تعارض حرب إسرائيل السرية ضد إيران والتي تنطوي على هجمات على أهداف في الجمهورية الإسلامية وسوريا. في الوقت نفسه، تخشى دول الخليج أن تصبح أهدافًا للانتقام الإيراني".

وبحسب الموقع، "إن الالتزام الدفاعي للولايات المتحدة يمكن أن يقلل من هذا الخوف. كما يمكن أن يشجع إسرائيل في الوقت الذي يمكن أن تؤدي فيه إعادة العلاقات السعودية مع إيران إلى تغيير ديناميكيات التنافس بين البلدين. في وقت سابق من هذا الشهر، حذر الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية بالحرس الثوري، دول الخليج من دعم حرب إسرائيل السرية. ومع ذلك، قد يكون الخوف من الانتقام الإيراني أقل قلقًا في ما يتعلق بالتفاوض على صفقة أميركية سعودية إسرائيلية والتي من شأنها أن تواجه عقبات هائلة. علاوة على ذلك، فإن إعادة إحياء العلاقات السعودية مع إيران قد يزيد من تهدئة تلك المخاوف".

وتابع الموقع، "إن الجانب الإيجابي من الصفقة الثلاثية واضح. سيمكن ذلك بن سلمان من تلبية احتياجاته الدفاعية الأكثر إلحاحًا، ودفع عجلة إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط بشكل كبير، وإنشاء إطار عمل لعلاقات المملكة مع الولايات المتحدة والصين. إذا تم إبرام الصفقة، فمن شأنها أن تنشئ دعامة لنظام عالمي جديد ثنائي القطب وثلاثي الأقطاب للقرن الحادي والعشرين مع الولايات المتحدة والصين كقوى عظمى أولية، وقوى وسطى متعددة، مثل المملكة العربية السعودية، مع تعزيز الفاعلية والنفوذ. كما أنه سيفتح الباب أمام اعتراف العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة بإسرائيل، لا سيما في آسيا. وعلى القدر ذاته من الأهمية، فإن الصفقة ستعيد ترسيخ ثقة الخليج في صدقية الولايات المتحدة كضامن للأمن الإقليمي".

وأضاف الموقع، "إن تركيز الولايات المتحدة على الصين كخصم استراتيجي وإعطاء الأولوية لها مؤخرًا للحرب في أوكرانيا، إلى جانب إحجام الولايات المتحدة السابق عن الرد على الهجمات الإيرانية على أهداف سعودية وإماراتية وخلافات حول مستويات إنتاج النفط وحقوق الإنسان، قد قوض تلك الثقة. تكمن الصعوبة في أن التغلب على العقبات المتعددة أمام الصفقة السعودية المقترحة من المرجح أن يشمل السياسة، إن لم يكن التغيير السياسي، في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي الأوسع وإسرائيل. يبدو أن حشد الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق رسمي مع المملكة العربية السعودية شبه مستحيل. إذا كان التزام الولايات المتحدة ممكنًا، فسيتعين على بن سلمان أن يثبت أنه شريك موثوق للولايات المتحدة".

وتابع الموقع، "إحدى الطرق التي يمكن أن يظهر بها بن سلمان مسؤوليته ستكون من خلال التفاوض على شروط الدعم الأميركي للبرنامج النووي للمملكة. تسعى المملكة العربية السعودية لبناء 16 محطة للطاقة النووية. ومع اقتراب إيران من قدرة الأسلحة النووية، تهدف المملكة أيضًا إلى اكتساب المعرفة وأساسات البناء التكنولوجية لمطابقة إيران إذا تجاوزت عتبة إنتاج الأسلحة النووية. حذر القادة السعوديون، بمن فيهم بن سلمان، من أن المملكة العربية السعودية ستطور قدرتها إذا أصبحت إيران قوة نووية. هذه تطورات تريد الولايات المتحدة إيقافها عن طريق إقناع المملكة بقبول الضمانات المطلوبة بموجب القانون الأميركي التي رفضها السعوديون حتى الآن".

وأضاف الموقع، "حتى لو تمكن بن سلمان من إقناع الولايات المتحدة بإحساسه بالمسؤولية وتلبية شروط الولايات المتحدة للتعاون النووي، فإن إسرائيل تبقى الورقة الأساسية. أوضح ولي العهد وغيره من كبار المسؤولين السعوديين أنهم يريدون علاقة رسمية مع إسرائيل، لكن ذلك لن يكون ممكنًا إلا من خلال حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بطريقة تراعي مصالح الطرفين. بقدر ما يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية، فمن غير المرجح أن يعرض مستقبله السياسي للخطر من خلال المخاطرة بأزمة مع شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف والمتدينين".