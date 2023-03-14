Advertisement

عربي-دولي

لافروف يتهم الغرب بمحاولة "شيطنة" روسيا!

Lebanon 24
14-03-2023 | 05:28
A-
A+
Doc-P-1047208-638143903761225034.png
Doc-P-1047208-638143903761225034.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

 

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" في موسكو، حيث تابع الوزير أن أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأميركية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

 

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

 

وأشار إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح.

 

وأكد لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد. وتابع: "نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم".(العربية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:22 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website