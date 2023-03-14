لافروف يتهم الغرب بمحاولة "شيطنة" روسيا!

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن هناك كراهية فظيعة لروسيا في الدول الغربية ويهددون بالصدام المباشر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح المؤتمر التأسيسي لحركة "محبو روسيا" في موسكو، حيث تابع الوزير أن أوروبا تتصرف وفقا للإملاءات الأميركية، والغرب يحاول فرض قيمه وقواعده على الجميع ويحاول شيطنة روسيا، وتحميلها مسؤولية كل المآسي في العالم.

وقال لافروف إن المرحلة الراهنة محفوفة بالاضطرابات والمخاطر.

وأشار إلى أن النازية تخيّم اليوم على الدول الأوروبية بشكل واضح.

وأكد لافروف أن روسيا لا تتعاون مع أحد ضد أحد، ولا نطلب من أحد أن يتخذ أي موقف محدد. وتابع: "نحن كبار، والجميع بإمكانهم أن يكونوا آراءهم المستقلة، ويتخذوا مواقفهم".(العربية)