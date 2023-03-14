السعودية.. الديوان الملكي ينعى أميرة من آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.



وجا في بيان صادر عن الديوان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 8 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة". (روسيا اليوم)

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