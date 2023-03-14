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عربي-دولي

بوغدانوف: اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا قيد الإعداد

Lebanon 24
14-03-2023 | 16:30
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أكد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي أنه يجري التحضير لاجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.
وقال بوغدانوف في تصريح صحفي معلقا على المعلومات بشأن الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 15 إلى 16 اذار: "نقوم بالاستعدادات".
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وكانت قناة TRT التلفزيونية التركية كشفت أمس الاثنين أن نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا سيعقدون اجتماعا رباعيا بخصوص سوريا في موسكو يومي 15 و 16 اذار.

وهذا الاجتماع سيكون للتمهيد لاجتماع وزراء الخارجية التركي والسوري والروسي والإيراني، في وقت لاحق. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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