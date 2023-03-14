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عربي-دولي

مباحثات إيرانية-بحرينية لاستئناف العلاقات

Lebanon 24
14-03-2023 | 08:30
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ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، وذلك بعد أيام على إعلان الاتفاق بين طهران والرياض.

ونقلت الوكالة الروسية عن مصادر مطلعة أن المشاورات التي تجرى بين البلدين حتى الآن هي على مستوى ثنائي دون وساطة من أطراف أخرى، وأنه من المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على القضايا الخلافية التي يجري مناقشتها.
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وقال البرلماني البحريني ممدوح الصالح إن الوفد البرلماني الإيراني الذي زار البحرين اليوم، أبدى رغبته في فتح المزيد من آفاق التعاون مع البحرين، فيما أكد الجانب البحريني نفس الرغبة.

وبشأن المرحلة التي توصلت إليها المشاورات بين البلدين، قال الصالح "يمكنني التأكيد أن هناك مساعي خيرة لعودة العلاقات، وبلا شك في القريب تكون هناك نتائج إيجابية".

وأشار إلى قدرة البحرين وإيران على قيادة المفاوضات بشكل مباشر دون الحاجة لأطراف ثالثة.

وكانت السعودية وإيران أعلنتا يوم الجمعة الفائت عن اتفاق توسطت فيه الصين لإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بعد سبع سنوات من التوترات المتصاعدة. (سبوتنيك)       
المصدر: سبوتنيك
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