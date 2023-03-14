Advertisement

إقتصاد

الامم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
14-03-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1047241-638143978369882031.jpg
Doc-P-1047241-638143978369882031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي قوله: "ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها"، مشيرًا إلى أن "المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة".
Advertisement
المصدر: العربية

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:22 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website