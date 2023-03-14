الامم المتحدة: المشاورات متواصلة بعد الاقتراح الروسي حول اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن "المشاورات" متواصلة بعدما اقترحت روسيا تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 60 يومًا فقط بدلًا من 120 يومًا كما جرت عادة التمديد منذ توقيع الاتفاق.



ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركي قوله: "ستفعل الأمم المتحدة كلّ ما في وسعها للحفاظ على كليّة الاتفاقية وضمان استمرارها"، مشيرًا إلى أن "المشاورات (...) مع جميع الأطراف وعلى جميع المستويات متواصلة".

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