تسجيل زلزال كبير بقوة 5.1 درجة في هذا البلد

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أفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بإقليم كامتشاتكا الروسي بوقوع زلزال بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر بالقرب من الساحل الشرقي لكامتشاتكا.وجاء في بيان صدر عن فرع الخدمة ونشر في موقعه الرسمي أنه تم تسجيل هزة أرضية في الساعة 22:01 مساء اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في المحيط الهادئ.وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان يقع على عمق 15 كيلومترا وعلى بعد 194 كيلومترا جنوب شرقي مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي.ولا توجد حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم)