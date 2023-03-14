بعد "سيلكون فالي" 6 مصارف جديدة في وجه العاصفة

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خفضت وكالة موديز تصنيف بنك "سيغنتشر" الذي أغلقته السلطات الأميركية هذا الأسبوع بعد انهياره في خضم أزمة أشعلها سقوط بنك "سيلكون فالي" وأثارت حالة من الذعر في الأسواق.وقالت موديز إنها صنفت الديون الثانوية لبنك "سيغنتشر" عند مستوى "C" وهي تعتبر أدنى درجة في التصنيفات غير الاستثمارية.وأضافت وكالة التصنيف الائتمانية أنها وضعت 6 بنوك أميركية أخرى قيد المراجعة لخفض تصنيفها، وهي فيرست ريبابليك بنك، وزيونس بانكورب، وكوميركا إنك، وويسترن أليانز بانكورب، ويو إم بي فاينانشيال كورب، وإنترست فاينانشيال كورب.وكان سهم "فيرست ريبابليك" ومقره سان فرانسيسكو، انخفض بنسبة قياسية بلغت 62 بالمئة، أمس الإثنين، وتراجع سهم "ويسترن أليانس" ومقره فينيكس بنسبة غير مسبوقة بلغت 47 بالمئة، كما هبطت أسهم "كوميركا" ومقره دالاس بنسبة 28 بالمئة، بحسب بلومبرغ. (سكاي نيوز)