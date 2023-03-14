ملياردير يُحذّر من انهيار اقتصاد الولايات المتحدة... ماذا قال؟

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قال الملياردير كين جريفين مؤسس صندوق Citadel، معلقا على تدابير إنقاذ مصرف "سيليكون فالي" أقرتها السلطات الأميركية، إن ذلك يدل على أن الرأسمالية الأميركية "تنهار أمام أعيننا".وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة هي اقتصاد رأسمالي، وهو ينهار أمام أعيننا".وانتقد الملياردير، قرار الحكومة الأميركية إنقاذ المدخرين وأصحاب الودائع، ووصفه بأنه انتهاك جدي للانضباط المالي.وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك، كان سيصبح درسا ممتازا في المخاطر الأخلاقية، لأن خسائر المدخرين كانت ستكون ضئيلة، مما كان سيزيد من أهمية إدارة المخاطر. (روسيا اليوم)