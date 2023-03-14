Advertisement

إقتصاد

ملياردير يُحذّر من انهيار اقتصاد الولايات المتحدة... ماذا قال؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1047248-638143990784612896.jpg
Doc-P-1047248-638143990784612896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الملياردير كين جريفين مؤسس صندوق Citadel، معلقا على تدابير إنقاذ مصرف "سيليكون فالي" أقرتها السلطات الأميركية، إن ذلك يدل على أن الرأسمالية الأميركية "تنهار أمام أعيننا".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة هي اقتصاد رأسمالي، وهو ينهار أمام أعيننا".
Advertisement

وانتقد الملياردير، قرار الحكومة الأميركية إنقاذ المدخرين وأصحاب الودائع، ووصفه بأنه انتهاك جدي للانضباط المالي.

وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك، كان سيصبح درسا ممتازا في المخاطر الأخلاقية، لأن خسائر المدخرين كانت ستكون ضئيلة، مما كان سيزيد من أهمية إدارة المخاطر. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-03-16
05:22 | 2023-03-16
05:00 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website