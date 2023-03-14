اجتماع عسكري خليجي هو الأول من نوعه في الإمارات

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في اجتماع يعد الأول من نوعه انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اجتماعات اللجنة الفنية للصناعات الدفاعية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الاجتماع "ناقش الخطوات المستقبلية وكل ما يستجد من أعمال في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير الدفاعي"، موضحة أن اجتماعات اللجنة الفنية ستستمر حتى الـ16 من شهر مارس الجاري.يأتي هذا الاجتماع في وقت تتواصل اللقاءات والاجتماعات العسكرية الخليجية، حيث التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، الاثنين، مع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الفريق ركن عيد الشلوي.وبحسب بيان الأمانة العامة "جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك، لتعزيز مسيرة مجلس التعاون بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفقا لرؤى وتوجهات قادة دول المجلس". (روسيا اليوم)