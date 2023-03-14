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إقتصاد

ما تأثير العقوبات المفروضة ضدّ روسيا على الدولار؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 14:30
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أدت العقوبات المفروضة على روسيا لتخلي العديد من الدول عن الدولار مما أسهم بفقدان قدرة واشنطن على إبراز قوتها على الساحة الدولية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" لمؤلفه غاي نيومان، فإن "التخلي عن الدولار سيوجه ضربة قوية لمكانة أميركا في الساحة الدولية، وقد ينتهي العصر الذي كان من الممكن فيه طباعة عدد غير محدود من الدولارات، ومعه ستبقى قدرتنا على شراء البضائع الأجنبية بسعر رخيص من الماضي".
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وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة لم تدعم العقوبات الغربية على روسيا، الأمر الذي أدى لظهور تحالفات اقتصادية تستخدم عملات أخرى لبيع البضائع، واصفا في الوقت ذاته أن ما تحدث عنه المحللون الغربيون بعدم وجود بديل للدولار، بالوهم.

وخلص نيومان إلى أنه بسبب هبوط الدولار، ستفقد الولايات المتحدة ثقلها على الساحة الدولية، وستواجه أيضا خطر الوقوع في "فجوة ديون"، ولتجنب ذلك، يمكن لواشنطن تقليل عدد الخصوم الاستراتيجيين و"ترتيب اقتصادها بشكل نهائي". (سبوتنيك)
 

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