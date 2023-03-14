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"زيلينسكي كان هنا".. عناصر فاغنر يقتحمون مصنع "أزوم" (صور)

Lebanon 24
14-03-2023 | 11:12
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سيطرت القوات الروسية على أحد المباني التابعة لمصنع "آزوم" للحديد والصلب في مدينة باخموت بعدما بدأت في اقتحامه قبل أيام قليلة.

ووفقا لمصدر روسي، فإن المبنى المقصود في مصنع "آزوم"، هو ذاته الذي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد زاره في وقت سابق دعما لجنوده، ووزع فيه "أوسمة" على الجنود الأوكرانيين.
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ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر قوله إن مقاتلي "فاغنر" سيطروا على أحد مباني شركة "فوستوكماش" الواقع في الجزء الشمالي من مصنع آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني في هذا المكان في 20 كانون الاول الماضي".
 


 الجدير بالذكر أن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أكد لوسائل إعلام أوكرانية أمس الاثنين، أن الوضع على خط التماس في منطقة باخموت "لا يزال صعبا"، مضيفا "قوات فاغنر الهجومية تتقدم في عدة اتجاهات في محاولة لاختراق دفاعات قواتنا والتقدم إلى المناطق الوسطى من المدينة".

من جهته، قال مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، الأحد، إن مقاتلي مجموعته يواصلون المضي قدما على الرغم من حقيقة أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلقي المزيد من الاحتياطيات الجديدة في المعركة. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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