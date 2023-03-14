"زيلينسكي كان هنا".. عناصر فاغنر يقتحمون مصنع "أزوم" (صور)

سيطرت القوات الروسية على أحد المباني التابعة لمصنع "آزوم" للحديد والصلب في مدينة باخموت بعدما بدأت في اقتحامه قبل أيام قليلة.



ووفقا لمصدر روسي، فإن المبنى المقصود في مصنع "آزوم"، هو ذاته الذي كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد زاره في وقت سابق دعما لجنوده، ووزع فيه "أوسمة" على الجنود الأوكرانيين.

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ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر قوله إن مقاتلي "فاغنر" سيطروا على أحد مباني شركة "فوستوكماش" الواقع في الجزء الشمالي من مصنع آزوم، حيث كان زيلينسكي يوزع الأوسمة على الجيش الأوكراني في هذا المكان في 20 كانون الاول الماضي".