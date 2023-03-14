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عربي-دولي

تحركات مصرية تثير خوف إسرائيل... ما القصة؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:30
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تحت عنوان" 10 آلاف ساعة طيران .. إنجاز لسلاح الجو المجاور"، بدأت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي، تقريرا حول تفوق سلاح الجو المصري عملياتيا وتدريبا، محذرة من تفوقه البالغ.

وقالت القناة العبرية: "أصبح للقوات الجوية المصرية أول طائرة خارج فرنسا تصل إلى 10 آلاف ساعة طيران وهي طائرة "رافال المقاتلة"، مضيفة أنه قريبا، سيبدأون في استلام 30 طائرة إضافية طلبوها، مما يجعلهم أكبر زبون خارج فرنسا".
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وكشف شاي ليفي، محرر الشؤون العسكرية بالقناة، أن المصريين يشغلون هذه الطائرة المقاتلة منذ عام 2015. وتمتلك مصر سربا يضم ما مجموعه 24 طائرة مقاتلة من هذا النوع وقريبا سيبدأون في استلام العشرات منها. (روسيا اليوم)
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