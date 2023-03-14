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إشتباك بين أنصار عمران خان والشرطة قرب منزله

Lebanon 24
14-03-2023 | 12:30
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اشتبكت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مع أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خارج منزله في مدينة لاهور بشرق البلاد، حيث وصلت الشرطة لإصدار مذكرة بحق زعيم المعارضة للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع بتهم فساد.
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وصدرت أوامر لخان بالمثول أمام قاض في إسلام أباد يوم الجمعة للرد على اتهامات بيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء وإخفاء أصول.

ولم ترد تقارير على الفور بوقوع إصابات، ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة ستسلم المذكرة. (ألعربية)
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