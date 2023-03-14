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عربي-دولي

بوتين يكشف: هذه أهمّ نتيجة تم تحقيقها في العام 2022

Lebanon 24
14-03-2023 | 17:30
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا عدة مرات أهم نتيجة للعام 2022، وأكد أن الصعوبات التي واجهتها روسيا في العام الماضي ستفيد الاقتصاد الوطني.

وشدد بوتين على أن "روسيا مرت بمرحلة مهمة للغاية في تطورها هذا العام. وأهم نتيجة لعام 2022 هي مضاعفة السيادة الاقتصادية". وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الصعوبات التي واجهتها روسيا في العام الماضي ستفيد الاقتصاد المحلي فقط.
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وقال بوتين ردا على أسئلة عمال مصنع "أولان أودي" للطيران: "على الرغم من بعض الخسائر، أعتقد أن العام الماضي كان مفيدا نظرا لأننا أصبحنا أكثر استقلالية في مجال الاقتصاد والتمويل".

واستحضر الرئيس الروسي كلمات الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في هذه الحالة: "ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى". (روسيا اليوم)
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