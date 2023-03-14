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إقتصاد

"طيران الرياض" تتفق مع "بوينغ" على شراء 72 طائرة

Lebanon 24
14-03-2023 | 17:59
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اتفقت شركة "طيران الرياض" الناقل الجوي السعودي الجديد مع شركة "بوينغ" الأميركية على شراء 39 طائرة من طراز "787 دريملاينر" مع احتمالية شراء 33 طائرة إضافية من الطراز نفسه.
وذكرت بوينغ، في بيان: "طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ستشتري 39 طائرة من طراز 787-9 عالية الكفاءة، مع خيارات لشراء 33 طائرة إضافية من الطراز ذاته". (سبوتنيك)
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