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عربي-دولي

زلزال يضرب البحر المتوسط... كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
14-03-2023 | 13:25
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أعلنت السلطات التركية مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيل زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر في البحر المتوسط.

وأفادت السلطات بأن الزلزال كان بعمق 4.22 كيلومتر عن سطح الأرض. (روسيا اليوم)
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