زلزال يضرب البحر المتوسط... كم بلغت قوته؟

أعلنت السلطات التركية مساء يوم الثلاثاء، عن تسجيل زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر في البحر المتوسط.



وأفادت السلطات بأن الزلزال كان بعمق 4.22 كيلومتر عن سطح الأرض. (روسيا اليوم)

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