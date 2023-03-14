في أول زيارة خارج المنطقة منذ الزلزال.. الأسد يصل إلى روسيا للقاء بوتين

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي. (الحدث)

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