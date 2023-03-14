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عربي-دولي

في أول زيارة خارج المنطقة منذ الزلزال.. الأسد يصل إلى روسيا للقاء بوتين

Lebanon 24
14-03-2023 | 13:58
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وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو للاجتماع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أول زيارة له خارج الشرق الأوسط منذ زلزال الشهر الماضي. (الحدث) 
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