19
o
بيروت
21
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
-3
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
جريمة مروعة.. طفلتان تقتلان زميلتهما طعناً
Lebanon 24
14-03-2023
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما تبلغ من العمر 12 عاماً حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في البلاد.
فُقد أثر الضحية، التي عُرّف عنها باسمها الأول لويز، بعد ظهر السبت إثر مغادرتها منزل صديقة لها قرب مدينة فرويدنبرغ في ولاية شمال الراين-وستفاليا في غرب ألمانيا.
Advertisement
وعُثر على جثة لويز في اليوم التالي في منطقة حرجية قريبة من منزلها.
وقال المدعي العام في كوبلنز ماريو مانفيلر في مؤتمر صحافي "توفيت الطفلة نتيجة جروح عديدة بسكين تسببت لها بنزيف"، مضيفاً أنه "لا يوجد ما يشير إلى تعرضها لأي انتهاك جنسي".
وأشار فلوريان لوكر، رئيس قسم جرائم القتل في شرطة كوبلنز، إلى أن فتاتين تبلغان من العمر 12 و13 عاماً اعترفتا بارتكاب جريمة القتل.
وقال لوكر إن الفتاتين "أدلتا بتصريحات حول الأمر وفي النهاية اعترفتا بالجريمة".
وأضاف مانفيلر أن الفتاتين كانتا على معرفة بالضحية لويز.
لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل بسبب عمر المتهمين، إذ إن الفتاتين دون الـ14 عاماً، وهي السن الدنيا التي يتيح القانون في البلاد تحميل أصحابها مسؤولية جنائية.
وأضاف مانفيلر أن المحققين لم يعثروا بعد على السكين أو السكاكين المستخدمة في الهجوم.
وقال للصحافيين "هذا بالطبع عمل غير عادي وصادم للغاية حتى بالنسبة لنا". (العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
هزّة جديدة شعر بها بعض سكان المتن مساء اليوم.. كم بلغت قوّتها؟
17:45 | 2023-03-15
15/03/2023 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
Lebanon 24
أثار الهلع... جسم غريب ظهر في سماء سوريا فهل هي "نهاية العالم" (فيديو)
13:17 | 2023-03-15
15/03/2023 01:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
Lebanon 24
إرتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. هذا ما سجّله مساء اليوم!
15:16 | 2023-03-15
15/03/2023 03:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
Lebanon 24
اليكم تسعيرة السوق الموازية عصرا.. هل انخفض الدولار؟
10:40 | 2023-03-15
15/03/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
Lebanon 24
الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93% من المباني ستنهار
09:15 | 2023-03-15
15/03/2023 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:30 | 2023-03-16
قنابل تتحول إلى صواريخ... هذا ما قدمته واشنطن الى كييف
05:22 | 2023-03-16
استهداف الطائرات يمهد لـ"حرب نووية".. هذا ما حذرت منه موسكو
05:00 | 2023-03-16
فبركت قصة استعبادها جنسيا... المحكمة البريطانية تحكم عليها بالسجن 8 سنوات
04:30 | 2023-03-16
زلزال وتحذير من تسونامي في هذا البلد.. هل أصاب العالم الهولندي من جديد؟
04:30 | 2023-03-16
كيف يمكن للاتفاق السعودي-الإيراني أن يخدم المصالح الأميركية؟
04:28 | 2023-03-16
الظهور الأول منذ زواجهما.. الأميرة إيمان وزوجها بمدينة البتراء (فيديو)
فيديو
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
Lebanon 24
سجال مباشر واشتباك كلامي بين ضيف تركي ومقدم سوري.. شاهدوا ماذا حصل بينهما (فيديو)
02:30 | 2023-03-16
16/03/2023 11:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
Lebanon 24
بعد خسارة 70% من شعرها.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تُعلن شفاءها من سرطان الثدي وهذا ما تحضّر له
03:02 | 2023-03-15
16/03/2023 11:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
تألقت بفستان شفاف: الجمهور "يُحاصر" نانسي عجرم في مونتريال.. ما القصة؟ (فيديو)
01:25 | 2023-03-14
16/03/2023 11:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact