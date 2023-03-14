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عربي-دولي

واشنطن تستدعي السفير الروسي بعد "الحادث الجوي"

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:15
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أعلنت واشنطن، الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي، أناتولي أنطونوف، مدينة قيام طائرة روسية بعمل "متهور" عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود، مما أدى إلى تدمير الطائرة الأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي للصحافيين إن عمليات الاعتراض الروسية في المنطقة شائعة، لكن هذا "جدير بالملاحظة لأنه كان غير آمن وغير احترافي، بل كان متهورا بالفعل".
 
وفي وقت سابق من الثلاثاء، اصطدمت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي -27" بطائرة أميركية مسيرة من طراز ريبر MQ-9 Reaper فوق البحر الأسود. (سكاي نيوز عربية) 
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