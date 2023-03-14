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عربي-دولي

ضحيتان جديدتان للزلزال المدمّر.. تأكيد وفاة شقيقين عربيين من هما؟ (صورة)

Lebanon 24
14-03-2023 | 15:08
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بعد 40 يوماً من الانتظار وأمل الرجوع إلى الديار، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة المواطنَين الأردنيَين مهند وأشرف الطراونة، اللذين انقطع الاتصال بهما منذ بداية الزلزال الذي ضرب مدينة أنطاكيا التركية بداية شهر شباط الماضي.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي في بيان أن السلطات التركية المختصة قد أبلغت السفارة الأردنية في أنقرة بنتيجة فحص الحمض النووي (DNA)، الذي أكد هوية المواطنَين الأردنيَين.
 
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة عن أحر التعازي وصادق المواساة لذوي الفقيدين.

وأكد عم الشقيقين محمد الطراونة في تصريح لـ"العربية" نبأ وفاتهما مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم إبلاغ العائلة بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه جرى دفنهما في ولاية أنطاكيا التركية.
 
يذكر أن الشقيقين الطراونة متزوجان، الأول لديه عائلة تقطن في تركيا ولديه 3 بنات، والآخر يسكن في الأردن ولديه 3 بنات أيضًا، ولهما شقيق يعمل في المملكة العربية السعودية. (العربية) 
 
الشابان المتوفيان
 
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