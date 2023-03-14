واشنطن: وساطة بكين بين طهران والرياض لا تعارض مصالحنا

أكّد مستشار الأمن القومي الأميركي أن الاتفاق بين الرياض وطهران برعاية صينية لا يتعارض مع مصالح بلاده في المنطقة التي تشهد حضوراً متزايداً لنفوذ بكين، فيما تتجه منظمة الطيران المدني الإيرانية لتنظيم رحلات جوية بين إيران والسعودية، كواحدة من ثمار اتفاق المصالحة بين القوتين الإقليميتين.

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دافع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، عن موقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أن اعتبر خبراء أن رعاية الصين للمصالحة بين طهران والرياض تمثّل صفعة لها.

وقال سوليفان، أمس الأول، إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتولي دور الوسيط بين السعودية وإيران، مضيفاً أن جهود الصين لتعزيز خفض التصعيد بالمنطقة لا تتعارض مع المصالح الأميركية.

وأضاف: "من وجهة نظرنا، حتى عندما وضعنا الكثير من القوة الدبلوماسية في محاولة المساعدة في تعزيز خفض التصعيد، كما هي الحال مع الهدنة في اليمن، فإن قيام دول أخرى بذلك، مثل الصين، لا يتعارض بشكل أساسي مع المصالح الأميركية، وبصراحة فهي تسير في الاتجاه نفسه".

وتابع: "لم نكن في وضع يسمح لنا بأن نكون وسيطا بين السعودية وإيران، نظراً لعلاقتنا بهاتين الدولتين. لم نكن أبداً، ولسنا في مثل هذا الموقف اليوم".

وشدّد سوليفان على أن واشنطن تعتبر التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية والسعودية بمنزلة تطور إيجابي، لافتا إلى أن "الرياض تبقي واشنطن على علم بتطورات المفاوضات".



