سفير روسيا لدى أميركا: موسكو تنظر لحادث "المسيرة" الأميركية باعتباره استفزازاً

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نقلت وكالة ريا للأنباء الحكومية الروسية عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قوله أمس الثلاثاء إن موسكو تنظر للحادث الذي تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27" وطائرة مسيرة عسكرية أميركية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.وقال أنتونوف عقب استدعاء وزارة الخارجية الأميركية له: "ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازاً.وقالت واشنطن إن الطائرة المقاتلة أسقطت الطائرة المسيرة الأميركية وهو ما تنفيه روسيا.