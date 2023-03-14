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عربي-دولي

سفير روسيا لدى أميركا: موسكو تنظر لحادث "المسيرة" الأميركية باعتباره استفزازاً

Lebanon 24
14-03-2023 | 21:00
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نقلت وكالة ريا للأنباء الحكومية الروسية عن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف قوله أمس الثلاثاء إن موسكو تنظر للحادث الذي تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-27" وطائرة مسيرة عسكرية أميركية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.
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وقال أنتونوف عقب استدعاء وزارة الخارجية الأميركية له: "ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازاً.
وقالت واشنطن إن الطائرة المقاتلة أسقطت الطائرة المسيرة الأميركية وهو ما تنفيه روسيا.
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