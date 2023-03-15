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زيلينسكي: إجماع القيادة العسكرية على الدفاع عن باخموت

Lebanon 24
15-03-2023 | 00:30
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قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن كبار القادة العسكريين الأوكرانيين يفضلون الدفاع عن القطاع الذي يضم مدينة باخموت في شرق أوكرانيا وإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالقوات الروسية.

وأفاد زيلينسكي في خطابه الليلي المصور الثلاثاء بأن "التركيز الأساسي كان على باخموت"
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وأضاف "كان هناك موقف واضح للقيادة بأكملها وهو تعزيز هذا القطاع وتدمير المحتلين إلى الحد الأقصى".

وفق القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن الدفاع عن باخموت أساسي للحفاظ على "الاستقرار على الخطوط الأمامية" لجبهة القتال في شرق أوكرانيا.

ونقل المكتب الصحافي عن فاليري زلوغني قوله على تلغرام "العملية الدفاعية في هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية قصوى لردع العدو. إنها أساسية لاستقرار عملية الدفاع عن الجبهة بأكملها".

ومن جانبه صرح رئيس منطقة دونيتسك المعين من جانب روسيا دينيس بوشلين للصحافيين الثلاثاء أن "معارك ضارية" تدور رحاها مترا بعد متر في باخموت.
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