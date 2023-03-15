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عربي-دولي

بينها دولتان عربيتان.. أكثر البلدان تلوثا في العالم في 2022

Lebanon 24
15-03-2023 | 01:00
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حل العراق والبحرين في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2022، وفقا لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء.

وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 30 ألف محطة لمراقبة جودة الهواء في أكثر من سبعة آلاف موقع موزعة على 131 دولة وإقليما، وفق الدراسة التي نشرت الثلاثاء.
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وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب.

وحل العراق ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام.

وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021، وكذلك أظهرت البحرين ارتفاعا كبيرا من 49.8 في عام 2021.

وفي عام 2020 كان العراق عاشرا في قائمة أعلى الدول تلوثا بـ39.6 ميكروغرام، وفقا لموقع World Population Review.
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