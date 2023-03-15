وزير الدفاع البريطاني: على روسيا احترام المجال الجوي الدولي

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دعا وزير الدفاع البريطاني بن والاس موسكو إلى احترام المجال الجوي الدولي وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة إن روسيا تسببت في تحطم إحدى طائراتها المسيرة في البحر الأسود، الثلاثاء.وقال والاس لـ"رويترز" خلال معرض (DESI) الياباني الدفاعي في منطقة تشيبا قرب طوكيو "الأمر المهم هنا هو أن يحترم جميع الأطراف المجال الجوي الدولي وندعو الروس لذلك... قال الأميركيون إنهم يعتقدون أن ذلك لم يكن مهنياً".والحادث الذي شمل مقاتلة روسية من طراز (SU-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية من طراز (MQ-9) هو أول مواجهة مباشرة من نوعها بين القوتين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من عام ويهدد بتزايد حدة التوتر بين واشنطن وموسكو.وقالت روسيا إنها تنظر إلى الحادث باعتباره استفزازاً.