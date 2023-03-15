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عربي-دولي

محادثات أميركية تركية بشأن الأزمة في أوكرانيا وتجديد اتفاق الحبوب

Lebanon 24
15-03-2023 | 01:30
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أجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الثلاثاء، محادثات مع مستشار الرئيس التركي إبراهيم قالن، ناقشا خلالها "المخاوف المشتركة" بشأن "العدوان الروسي في أوكرانيا"، وكذلك جهود تركيا لضمان تجديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب.
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وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن سوليفان وقالن ناقشا أيضاً جهود دعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، والتعاون الثنائي في مجال الدفاع.

وقال البيان إن سوليفان شدد على موقف الولايات المتحدة، بضرورة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أقرب وقت ممكن.

ولم تصادق تركيا حتى الآن على عضوية البلدين في الناتو، مع إبدائها اعتراضاً على انضمام السويد التي تتهمها بإيواء من تصنفهم "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني.
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