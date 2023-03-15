اليابان: لن نشهد حوادث مماثلة لانهيار سيليكون فالي

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الأربعاء، إن القطاع المصرفي الياباني لن يشهد حوادث مماثلة لانهيار بنك سيليكون فالي الأميركي نظراً لاختلاف هيكل ودائع البنوك بين البلدين.



وقال سوزوكي، الذي يشرف أيضاً على القطاع المصرفي، أمام البرلمان "النظام المالي لليابان مستقر إجمالاً" إذ لدى البنوك رأسمال احتياطي كاف لمواجهة المخاطر.

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