ماذا كشف الاتفاق السعودي ـ الإيراني عن نفوذ الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط؟

كشف إعلان إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران بوساطة صينية عن حدود نفوذ الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركية، "في الوقت الذي كان فيه الاتحاد الأوروبي حريصًا على تجنب الإشادة الصريحة بالصين على هذا الاختراق، أعلنت بروكسل عن استعدادها للبناء عليه من خلال الانخراط "مع كافة الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط في نهج تدريجي وشامل، بشفافية كاملة". في حين أن مثل هذا البيان يوحي بمقاربة براغماتية، فإنه يطرح السؤال التالي: لماذا كانت الصين وليس الاتحاد الأوروبي، هي التي سهلت الاتفاق بين الخصمين؟ هل التعامل مع عواقب السياسات التي يتبعها الآخرون هو أفضل ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للاتحاد، قد تم استبعادها أيضًا من التطور الذي يعد بإعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية التي سيتعين على الاتحاد الأوروبي التعامل معها؟"

وتابع الموقع، "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي منشغل في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا، إلا أن نفوذه المتضائل في الشرق الأوسط سبق الحرب ويعود ذلك جزئيًا إلى إخفاقه في نشر النفوذ الذي كان يتمتع به في تلك المنطقة. في الشرق الأوسط، تلعب الصين الآن الدور المخصص تقليديًا للأوروبيين: التحدث إلى كل الأطراف وتقديم الدعم الاقتصادي. على عكس الولايات المتحدة، كان للاتحاد الأوروبي علاقات دبلوماسية مع كافة اللاعبين في المنطقة، بما في ذلك إيران".

وأضاف الموقع، "بعد الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، اتفق الاتحاد الأوروبي وإيران على خارطة طريق طموحة لتطوير العلاقات الثنائية. حتى بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، حافظت إيران على امتثالها لأكثر من عام، على أمل أن تقوم بروكسل بمطابقة بياناتها السياسية مع التزامات مالية حقيقية لإبقاء الصفقة قائمة".

وبحسب الموقع، "أنشأت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث E3 (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) أداة تجارية خاصة - INSTEX - مصممة لتسهيل التجارة المشروعة مع إيران. ومع ذلك، سرعان ما اصطدمت هذه المبادرة بجدار حيث كانت المؤسسات المالية الأوروبية مترددة في الانخراط في التجارة مع إيران خشية أن تتعارض مع العقوبات الأميركية التي تتجاوز الحدود الإقليمية. أدى فشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث / الاتحاد الأوروبي في الامتثال الكامل لدورها في حماية خطة العمل المشتركة الشاملة إلى انهيار أي نفوذ ناشئ كانت قد بنته مع طهران. كما لم يكن الاتحاد الأوروبي أكثر نجاحًا في رغبته في لعب دور فرض الاستقرار في الخليج الفارسي. في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الثاني 2020، التزم الاتحاد الأوروبي بمبادرات دبلوماسية للحد من التوترات في المنطقة، لكنه لم يتبعه أبدًا باستراتيجية مقنعة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع الموقع، "ساهم فشل الاتحاد الأوروبي في حماية خطة العمل الشاملة المشتركة وإشراك كل دول الخليج العربي بطريقة متوازنة حقًا في زوال المعتدلين الإيرانيين الذين راهنوا الكثير من رأسمالهم السياسي على تطبيع العلاقات وزيادة التجارة مع أوروبا. ساعد هذا الفشل الفصائل المحافظة المتشددة على تعزيز قوتها وتمحور سياستها الخارجية نحو "الشرق". في حين أن الاتحاد الأوروبي فقد نفوذه الضئيل على إيران، فإن علاقته مع المملكة العربية السعودية ليست أفضل بكثير. تجاهلت المملكة نداءات الغرب لزيادة إنتاجها من النفط من أجل خفض أسعار الطاقة والتضخم الضار سياسيًا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والذي تفاقم بسبب حرب روسيا على أوكرانيا. بينما جادل البعض بأن هذا كان نتيجة لنأي الغرب بنفسه عن "الشريك الرئيسي" من خلال انتقاد الحرب السعودية في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي، وغيرها من القضايا، فإن الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي، ككتلة، لم يفرض أبدًا أي عقوبات على الرياض بسبب هذه التجاوزات".

وأضاف الموقع، "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لن يغير ذلك حقيقة أن المملكة ترى نفسها كقوة سيادية طموحة غير مرتبطة بالغرب ومتحمسة لتنويع علاقاتها. تطبيع العلاقات مع إيران خير مثال على ذلك. على الرغم من أهمية الصفقة نفسها، فإن حقيقة موافقة الشريك الإقليمي للغرب على تسليم هذا الإنجاز الدبلوماسي إلى المنافس الغربي للغرب يكشف الكثير من الأمور. إن التحرك الجريء الذي اتخذته الصين في التوسط في التطبيع السعودي الإيراني، والذي كان بلا شك مدعومًا من قبل اللاعبين الإقليميين، لا سيما العراق وسلطنة عمان، يوضح أيضًا التحولات الأوسع نحو التعددية القطبية والوكالة داخل المنطقة في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن صعود الصين قد سهله تراجع قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في الأحداث في المنطقة".

وختم الموقع، "أفضل ما يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي الآن هو محاولة الاستفادة من أي تطور يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة".