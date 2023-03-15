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عربي-دولي

إطلاق ذخيرة "محرمة" قرب باخموت يُثير القلق!

Lebanon 24
15-03-2023 | 06:00
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تم إطلاق ذخيرة تحتوي على مادة الفوسفور الأبيض، أمس الثلاثاء، من مواقع روسية على منطقة غير مأهولة في مدينة تشاسيف يار شرقي أوكرانيا، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

 

فنحو الساعة 16:45 مساءً (14:45 ت غ) أُطلق مقذوفان بفارق 5 دقائق على طريق في الضواحي الجنوبية لتشاسيف يار يربط المدينة بباخموت المجاورة التي تشهد أعنف معارك الاجتياح الروسي لأوكرانيا وأطولها أمدا.

 

وتلى صوت إطلاق المقذوفين دوي انفجار ذخائر أطلقت كرات صغيرة وحارقة تحتوي على الفوسفور الأبيض سقطت ببطء على الأرض.

 

وتسببت الكرات بحرائق في المساحات المزروعة على جانبي الطريق في مساحة تعادل حجم ملعب كرة قدم.

 

وتعذّر على "فرانس برس" تأكيد ما إذا كان الموقع المستهدف مركزا للقوات الأوكرانية، لكن شاحنة خضراء تحمل شعار صليب أبيض يرمز للجيش الأوكراني كانت مركونة على مقربة من المنطقة المحترقة.

 

وأقرب المنازل إلى أطراف المنطقة تبعد 200 متر.

 

والذخائر التي تحتوي الفوسفور هي أسلحة حارقة يحظّر استعمالها ضد مدنيين، إنما يمكن استخدامها ضد أهداف عسكرية بموجب اتفاقية جنيف المبرمة في العام 1980.

 

وتتّهم كييف موسكو بأنها استخدمت هذا النوع من الأسلحة مرارا منذ بدء الحرب، بما في ذلك ضد مدنيين، ما ينفيه الجيش الروسي بشدة. (سكاي نيوز)

 

 

 

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