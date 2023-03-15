إيران... ما جديد حادثة تسمم الطلاب؟

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أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال أكثر من 110 أشخاص من قبل جهاز الاستخبارات على خلفية أحداث التسمم الأخيرة في المدارس.وقال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، اللواء سعيد منتظر المهدي، إن "هناك عدد من حالات التسمم حقيقية"، مضيفا أن "غالبية الآخرين تأثروا بعوامل نفسية قائمة على الخوف والعدوى"، حسب وكالة الطلبة الإيرانية.وبحسب منتظر المهدي، فإن المعتقلين "أثاروا الرعب في نفوس الطلاب واستخدموا القنابل ذات الرائحة الكريهة وأشياء مماثلة"، مشيرا إلى أنه "تم جمع نحو 9000 قنبلة ذات الرائحة الكريهة ومنع بيعها".وتابع: "تم اعتقال شخصين كانا يهرّبان الكثير من هذه المواد من الدول المجاورة بأمر من المحكمة".