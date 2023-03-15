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عربي-دولي

إيران: مستقبل الاتفاق النووي "رمادي"

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:30
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نفت إيران "انتهاكها لالتزامات الاتفاق النووي وفقا لـ15 تقريرا قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدة أن "تخصيب الیورانیوم بنسبة 60 في المئة في موقع فوردو النووي، كان ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة".
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وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن "تقارير الوكالة الدولية أثبتت أن إيران لم تنتهك التزاماتها على الإطلاق"، متسائلا: "من هو السبب في تغيير هذه الظروف؟"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشدد كمالوندي على "ضرورة ألا ننسى أن الأوروبيين كانوا ينتقدون الولايات المتحدة خلال تصريحاتهم في بداية انسحابها من خطة العمل الشامل المشتركة، لكنهم الآن يتحدثون وكأن إيران مسؤولة عن الوضع الراهن".

ووصف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الأخيرة إلى ايران بالجيدة باتجاه حل القضايا، مؤكداً أن "الطرفين اتخذا خطوة إلى الأمام، في عملية التعاون وحل المشاكل العالقة، لكنني أرى المستقبل رمادي ولا يمكن أنّ أكون متشائماً أو متفائلاً".
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