إضراب في سري لانكا تزامناً مع احتجاج نقابات على خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي

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تعطلت المستشفيات المفلسة في سري لانكا وأصيب قطاع النقل بالشلل على وقع احتجاجات نظمتها النقابات العمالية بسبب مضاعفة الضرائب استعداداً لخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل مواد غذائية وأدوية أساسية، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".وألغت المدارس الاختبارات الفصلية، وأٌغلقت أقسام العيادات الخارجية في المستشفيات إثر الإضراب الذي شاركت فيه نحو أربعين نقابة عمالية، وسجلت الشوارع العامة حركة خفيفة.وجاء هذا الإجراء رغم حظر الإضرابات الذي فرضه رئيس سري لانكا رانيل ويكريميسينغه الشهر الماضي، والتحذيرات بفقدان المخالفين وظائفهم.وقالت النقابات العمالية إن المحادثات مع السلطات خلال الليل انتهت بشكل غير حاسم ما أجبرهم على المضي قدما في الإضراب اليوم .كما انضمت النقابات المهنية إلى النقابات العمالية رفضاً للزيادة الحادة على ضرائب الدخل بدءاً من شهر كانون الثاني.