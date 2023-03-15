بالفيديو الكارثة مستمرة.. قتلى بفيضانات تضرب مناطق الزلزال في تركيا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي، في وفاة أكثر من 10 أشخاص على الأقل، وزادت معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.



وقال نعمان خطيب أوغلو محافظ إقليم أديامان، إن شخصا توفي في بلدة توت جنوب شرقي تركيا، حيث جرفت المياه منزلا تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال، ولا يزال 4 أشخاص في عداد المفقودين.





BREAKING 🇹🇷 : Devastating floods hit #Şanlıurfa city of #Turkey, adding to the challenges already faced by a region recently affected by earthquakes. pic.twitter.com/W5IECZYmbt — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) March 15, 2023 Advertisement

وأظهرت لقطات تلفزيونية من شانلي أورفة مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف السيارات.



وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفه، حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام. (سكاي نيوز)