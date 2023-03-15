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عربي-دولي

سكان مصر زادوا 25 مليوناً خلال الـ10 سنوات الماضية.. ماذا قال السيسي؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:00
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر شهدت زيادة سكانية تتراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة شرقي مصر، إن هذه الزيادة السكانية المضطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد "الهائلة والضخمة".
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وأعلن الرئيس المصري أن الدولة أنشأت 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا الجديدة والمشروعات التنموية التي قررت تنفيذها وسط سيناء.

وأضاف: "نبذل جهدا كبيرا لتنفيذ المخطط له بزراعة 3.5 مليون فدان جديدة خلال منتصف العام المقبل، أو آخره على أكثر تقدير".

وأعلن السيسي أن مصنع الأسمدة الأزوتية الذي شهد حفل افتتاحه "يدعم مشروع زراعة 3.5 ملايين فدان".

والثلاثاء قال مجلس الوزراء المصري إن الدولة ستدخر مبلغ ألف جنيه مصري سنويا، لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، على أن يُحصل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاما.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.

وكان السيسي قد أطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية مثل التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني.
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