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ترامب: ديسانتس يريد كل ما أريده

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:30
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، لتصريحاته حول دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلا إن الحاكم يسير على خطاه.

وكان ديسانتس اعتبر أن "دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا ليس من المصالح الحيوية لأميركا"، بينما وصف الحرب بأنها نزاع إقليمي. مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
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وعلق ترامب قائلا إن المحافظ "يتابع ما أقوله... هو يريد كل ما أريده". وفي وقت سابق من الأسبوع، كان ترامب صرح أن أوكرانيا ليست "مصلحة حيوية" للولايات المتحدة، وأن مصلحتها تخص أوروبا.

بدورها، قالت المرشحة الجمهورية للرئاسة، نيكي هايلي إن "ترامب محق عندما قال إن الحاكم ديسانتيس يقلده، أولا بأسلوبه، ثم في إصلاح الاستحقاقات، والآن في أوكرانيا"، مضيفة: "لدي أسلوب مختلف عن الرئيس ترامب، وبينما أتفق معه في معظم السياسات، فأنا لا أتفق معه حول هذا الملف (أوكرانيا). الجمهوريون يستحقون الاختيار وليس الصدى". (روسيا اليوم)  
المصدر: روسيا اليوم
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