Advertisement

عربي-دولي

الاسرائيليون يتخوفون من موعد الزلزال الكبير المرتقب.. خبير يحذر: 93%‎ من المباني ستنهار

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1047583-638144901157526997.PNG
Doc-P-1047583-638144901157526997.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر خبير إسرائيلي من عدم قدرة الحكومة والسلطات المحلية على الاستعداد للزلزال الكبير المنتظر أن يضرب المنطقة في الأشهر المقبلة.

وأوضح ماتنياهو إنجلمان، مراقب الدولة في الحكومة الاسرائيلية في التقرير، أنه على الرغم من التحذيرات السابقة، فإن وزارة الإعمار والإسكان لم تكمل دمج 1124 مبنى تتطلب تدخلا فوريا على وجه التحديد في المدن الأكثر تعرضا لخطر الضرر من الزلزال.
Advertisement

ويمثل هذا الرقم 93%‎ من المباني التي سبقت الإشارة إليها في الماضي على أنها "مبانٍ من المحتمل أن تنهار".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تقع بالقرب من الشق السوري الإفريقي، وبالتالي فإن خطر حدوث زلزال كبير يزداد كل عام.

وقال إن هناك احتمالا كبيرا أن يحدث زلزال قوي خلال السنوات الخمسين المقبلة في المنطقة الواقعة بين جنوب لبنان وجنوب البحر الميت.

كما دعا الحكومة للعمل بسرعة، "نظرا لموارد الميزانية الكبيرة اللازمة لتعزيز المباني والبنية التحتية في البلدات البعيدة، ومعظمها ذات وضع اجتماعي واقتصادي متدنٍّ، فإن التزام جميع الأطراف المهنية والتخصيص المناسب للموارد ضروري". (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2023-03-16
04:30 | 2023-03-16
04:28 | 2023-03-16
04:00 | 2023-03-16
03:30 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website