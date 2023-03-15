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عربي-دولي

11 قتيلا على الأقل في انفجار في منجم للفحم في كولومبيا

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:45
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أعلن حاكم مقاطعة كونديناماركا اليوم أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وما زال عشرة محاصرين بعد انفجار في منجم فحم في وسط كولومبيا، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال الحاكم نيكولا غارسيا لإذاعة "راديو بلو": إن الانفجار الذي وقع في بلدة سوتاتوسا يرجع إلى "تراكم" الغاز الذي انفجر إثر "شرارة أحدثتها أداة" أحد العمال. (العربية)       
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المصدر: العربية
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