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عربي-دولي

إسرائيل: نراقب "حزب الله" ونستعد له

Lebanon 24
15-03-2023 | 09:46
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أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن بلاده تراقب "حزب الله"، قائلاً: "نستعد له".

وبحسب ما نقلت قناة الحدث، لفت الى انه "علينا الاستعداد لحرب متعددة الأطراف بما فيها إيران".
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