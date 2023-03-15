إسرائيل: نراقب "حزب الله" ونستعد له

أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى أن بلاده تراقب "حزب الله"، قائلاً: "نستعد له".



وبحسب ما نقلت قناة الحدث، لفت الى انه "علينا الاستعداد لحرب متعددة الأطراف بما فيها إيران".

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