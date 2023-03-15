أردوغان: سنفي بتعهداتنا بشأن عضوية فنلندا في حلف الناتو

Advertisement

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين تركيين أنه "من المرجح بشدة" أن يصادق البرلمان التركي على طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي "ناتو" قبل ختام جلسات البرلمان وإجراء الانتخابات، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستفي بتعهداتها.وقال مسؤول كبير إن طلب انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي ستجري الموافقة عليه بشكل مستقل عن السويد، التي تقدمت بطلب انضمام إلى الحلف العسكري في الوقت نفسه مع فنلندا بعد حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي.وأضاف المسؤول التركي أن أنقرة تفكر بصورة إيجابية في طلب فنلندا، مشيرا إلى أن "محادثات الانضمام ستنعقد في أوقات مختلفة عن السويد".من جهته، قال الرئيس التركي إن بلاده ستقوم بما يقع على عاتقها في ما يخص عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي.جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، عقب خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان.وأضاف أردوغان أن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو سيزور تركيا بعد غد الجمعة.