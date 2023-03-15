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ماذا نعلم عن "الدرون" الأميركية التي اسقطتها روسيا فوق البحر الأسود؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 14:00
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تحت عنوان: "ماذا نعلم عن "الدرون" الأمريكية التي اسقطتها روسيا فوق البحر الأسود؟"، جاء في موقع "سي ان ان":
 
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، عن اسقاط طائرتين روسيتين لطائرة مسيّرة أمريكية من طراز "MQ-9" فوق البحر الأسود.
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والمسيّرة MQ-9 ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها عناوين وسائل الإعلام إذ سبق وأن أثار إعلان اسقاط واحدة منها من قبل الحوثيين في اليمن واتهام إيران بالوقوف وراء ذلك بالإضافة إلى التقارير التي أشارت إلى أنها الطائرة ذاتها التي شنّت الضربة التي أودت بحياة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وطائرة "إم كيو-9" هي طائرة بدون طيار تنتجها شركة "جنرال اتوميكس" الأميركية، وهي "درون" متعددة الأغراض، تتنوع مهامها بين المراقبة والتجسس وضرب أهداف أرضية، كما تستخدم كقاذفة للصواريخ في ميادين القتال، ومن أبرز مستخدمي هذه الطائرة، الجيش الأمريكي، الذي استخدمها بشكل فاعل في ضرب مواقع في أفغانستان.

وكذلك طائرة "ام كيو-9" تعد من بين أحدث الطائرات الأميركية بدون طيار وتضم مواصفات تكنولوجية عالية، منها نظام رادار متطور وكاميرات ومستشعرات عالية الدقة تستطيع مسح منطقة قطرها 360 درجة، وبحسب شركة "جنرال اتوميكس"، يبلغ وزن الطائرة نحو 5 أطنان كما تستطيع حمل كمية كبيرة من الصواريخ والقنابل الموجهة بالليزر، في حين يبلغ طولها 11 مترا يصل عرضها مع الأجنحة إلى 20 متراً.

ويبلغ مدى التحليق للطائرة نحو 3 آلاف كيلومتر، ويصل أقصى ارتفاع لها 45 ألف قدم، بينما تبلغ سرعتها القصوى نحو 240 كيلومتراً، وبالإضافة إلى قدرتها على العمل في الظروف الجوية القاسية، صممت هذه الطائرة للتحليق لفترة زمنية طويلة تصل إلى 40 ساعة. (سي ان ان)  
 
المصدر: سي ان ان
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