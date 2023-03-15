مسؤول روسي: قوات كييف تعزز حشودها على جبهة زابوروجيا

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أشار رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إلى تكثيف قوات كييف إرسال تعزيزات عسكرية باتجاه المناطق التي لا تزال خاضعة لها في مقاطعة زابوروجيا الروسية.وأضاف روغوف أن "نظام زيلينسكي يواصل تجميع قواته حاليا ويرسل تعزيزات كبيرة باتجاه زابوروجيا".وقال: "كييف تنقل الوحدات االعسكرية التي تم تدريبها في بريطانيا وألمانيا وبولندا إلى الجبهة المذكورة، حيث وصل أكثر من 5 آلاف عسكري أوكراني إضافيين إلى هناك".