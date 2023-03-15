بن فرحان يبحث مع المبعوث الأممي المستجدات بسوريا

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، في ديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي. (الحدث)