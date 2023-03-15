إيران تنجو من "تفجير مدمّر"... ماذا في التفاصيل؟

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أعلنت الشرطة الإيرانية عن اكتشاف عبوتين ناسفتين في العاصمة طهران وإبطال مفعولهما، ومنع وقوع تفجير مدمّر في المدينة.وقال المتحدث باسم قوى الأمن الداخلي، العميد سعيد منتظر المهدي، حسب وكالة أنباء "فارس"، إن "يقظة فريق البحث، و"التحييد في الوقت المناسب" منعا وقوع حادث، كان سيؤدي إلى "إصابات وأضرار مادية ملحوظة".وأشار إلى أن "هناك جهودا تبذل لاعتقال صانعي تلك العبوات الناسفة"، قائلا إن "تعاون المواطنين والشرطة كانت له دائما نتائج مثمرة". (روسيا اليوم)