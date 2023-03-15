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عربي-دولي

بالصور حملة مداهمات في ألمانيا... من استهدفت؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 17:30
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شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات واسعة في ولايتي برلين وسكسونيا - أنهالت، ضد عصابات تهريب البشر.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تفتيش أكثر من 20 منزلا ومكتبا، معظمها في برلين.

وأضاف أنه تم القبض على خمسة رجال، أربعة منهم في برلين وواحد في مدينة هاله.
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وذكر المتحدث أنه يجري التحقيق مع إجمالي 18 مشتبها بهم بتهمة تهريب أشخاص من تركيا والعراق إلى ألمانيا.

وبحسب البيانات، شارك في الحملة 400 فرد من أفراد الشرطة الاتحادية وشرطة برلين، وكذلك من الوحدات الخاصة "جي إس جي 9". (روسيا اليوم)
 
حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
 
حملة مداهمات في ألمانيا ضد عصابات تهريب البشر (صور)
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