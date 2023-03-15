بالصور حملة مداهمات في ألمانيا... من استهدفت؟

Advertisement

شنت السلطات الألمانية حملة مداهمات واسعة في ولايتي برلين وسكسونيا - أنهالت، ضد عصابات تهريب البشر.وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم تفتيش أكثر من 20 منزلا ومكتبا، معظمها في برلين.وأضاف أنه تم القبض على خمسة رجال، أربعة منهم في برلين وواحد في مدينة هاله.وذكر المتحدث أنه يجري التحقيق مع إجمالي 18 مشتبها بهم بتهمة تهريب أشخاص من تركيا والعراق إلى ألمانيا.وبحسب البيانات، شارك في الحملة 400 فرد من أفراد الشرطة الاتحادية وشرطة برلين، وكذلك من الوحدات الخاصة "جي إس جي 9". (روسيا اليوم)