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عربي-دولي

أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة... ماذا يجري في باريس؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 13:10
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اندلعت في باريس اشتباكات بين الشرطة وحركة "بلاك بلوك" في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، وتخلّلها تحطيم مواقف للحافلات وإضرام النار بالممتلكات وحاويات القمامة.

وذكر مراسل وكالة "نوفوستي" أن أعضاء "بلاك بلوك" شرعوا بتصعيد أعمال الشغب، وتفكيك الحواجز المعدنية المخصصة لأعمال الصيانة في الطرقات، فضلا عن تحطيم نوافذ واجهات المتاجر، ثم إلقاء الألعاب النارية وأكياس القمامة بداخلها.
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كما ظهرت في أحد المكاتب موظفة تعاني من سقوط الزجاج المتكسر عليها، في الوقت الذي ردت فيه الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

هذا في باريس، التي حالها حال العديد من المدن الفرنسية الأخرى، حيث تندلع في شوارعها، يوم الأربعاء، الموجة الثامنة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وردد المشاركون شعارات "نستطيع الفوز" و"قوة العمال" و"التقاعد في سن الـ 60!".، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "المال - للرواتب والمعاشات وليس للحرب أو في جيوب أصحاب الأسهم!"، "عاش عمال النظافة الباريسيون!"، "يحتقر ماكرون وبورن الديمقراطية الفرنسية" و"نريد رفع الأجور وليس سن التقاعد". (روسيا اليوم) 
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