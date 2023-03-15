كيف تستعدّ تايوان للحرب؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ شركة تطوير أسلحة عسكرية مملوكة لحكومة تايوان، كشفت النقاب عن 5 أنواع جديدة من الطائرات من دون طيار، بقدرات تُمكّنها من مواجهة "الحرب العالمية الجديدة" حسب تعبير عسكريين تايوانيين.وعرضت الشركة 8 أنواع من الطائرات المسيرة المصنعة محليا، بما في ذلك 5 نماذج تم عرضها للعلن لأول مرة.ويقول مدير بحوث أنظمة الطيران بالمعهد العسكري التايواني إريك تشي، إن الطائرات الجديدة تأتي بأحجام مختلفة، ومجهزة إما بقدرات قتالية أو إمكانات للمراقبة، وستسلم إلى الجيش التايواني.وحسب تشي، فإن التسليح المتسارع لهذا النوع من الطائرات جاء استجابة لاتجاهات "الحرب العالمية الجديدة"، حتى يستطيع الجيش التايوان التصدي للتهديدات، في إشارة إلى الصين.وأضاف أن تايوان تعمل على تطوير التقنيات الأساسية، بهدف التنفيذ الكامل للسياسة الوطنية للاكتفاء الذاتي الدفاعي".وصُممت إحدى الطائرات بأساليب ذكية وحديثة لأغراض المراقبة، وهي طائرة "باتروس 2" بدون طيار القادرة على مهمات تستغرق فترات طويلة من المراقبة، وتتبع السفن البحرية فوق البحر باستخدام الذكاء الاصطناعي.والطائرة قادرة على البقاء في الهواء بشكل مستمر لمدة 16 ساعة، ويبلغ مداها لأقصى أكثر من 300 كيلومتر.وثاني الطائرات المعروضة هي "كاردينال 3 يو إيه في كيه" القادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، ومصممة لمراقبة الأنشطة على طول الساحل.وطائرة "لويترنغ ماونتين يو إيه في" المزودة برأس حربي وقادرة على استهداف الأفراد أو المركبات مِن السماء، ومصممة على غرار طائرات "سويتشبليد 300" الأميركية، التي استخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع لاستهداف أنظمة رادار روسية.وأنواع أخرى من الطائرات من دون طيار القتالية الجديدة، مصممة أيضا للاستفادة من أنظمة الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع، وتقنيات تتبع الصور، لشن هجمات، حسب المعهد.وعرضت طائرات من دون طيار عسكرية محلية يستخدمها الجيش التايواني بالفعل، بما في ذلك طائرة متوسطة الارتفاع طويلة التحمل، قادرة على المراقبة لمسافات طويلة، وإصدار تحذير جوي وبحري متقدم.ويرجح المعهد أن الطائرات المسيرة الجديدة ستدخل الإنتاج الضخم قرب نهاية العام الجاري. (سكاي نيوز)