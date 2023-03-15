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عربي-دولي

ضعف قوة "قنبلة القيصر".. "بوسيدون" النووية الروسية المسيّرة تدبّ الذعر في بريطانيا

Lebanon 24
15-03-2023 | 14:45
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أشارت "ديلي ميل" إلى أن طوربيدات "بوسيدون" النووية الروسية المسيرة دفعت بريطانيا لمحاكاة تأثيرها المدمر، وخلصت إلى أن هذه الطوربيدات قادرة على إغراق لندن بأطنان من المياه المشعّة.

وعبر المحللون الغربيون عن ثقتهم في أن قوة "بوسيدون" ستكون ضعف قوة "قنبلة القيصر" الروسية الأقوى في العالم والتي اختبرت في حقل نوفايا زيمليا سنة 1961.
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وتوقع خبراء عسكريون أنه إذا أطلقت روسيا "بوسيدون" على مصب نهر التايمز، فإنه سيثير موجة مد تغمر لندن بالكامل بمياه مشعة.

وأشار الخبير في الكلية الملكية، رود ثورنتون، إلى أن "بوسيدون" قادر على إغراق أي مدين ضخمة قريبة من موقع انفجاره، سواء كانت لندن أو نيويورك.

وقال جيمس بلاك، مساعد مدير السلامة في مؤسسة RAND Europe، إن "بوسيدون" يستطيع أن يسبح لفترة طويلة جدا دون الاستشعار به في مياه المحيطات.

وأشار إلى أن هذا يضيف مزيدا من الضبابية في قضايا التخطيط الدفاعي لدول "الناتو". (روسيا اليوم) 
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