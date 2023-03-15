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عربي-دولي

بعدما زعمت إسرائيل عن إمكانيّة تورط "الحزب"... من أعلن مسؤوليته عن تنفيذ "عمليّة مجدو"؟

Lebanon 24
15-03-2023 | 14:37
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أصدر المجلس الثوري لـ"قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، مساء يوم الأربعاء، بلاغا عسكريا، وجه من خلاله رسالة لإسرائيل وجيشها.

وقال المجلس في البيان: "في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالكيان الصهيوني، وتحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية ومنها "قوات الجليل - الذئاب المنفردة"، يعمد كيان الاحتلال كعادته إلى تصدير أزماته وهذا نلمسه بوضوح من خلال السجال الحاصل حول عملية مجدو التي نفذها أبطال الذئاب المنفردة في قوات الجليل".
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وأضاف: "إننا في المجلس الثوري لقوات الجليل نؤكد أن كل ما تبثه الاستخبارات الصهيونية من أنباء حول تنفيذ العملية عار عن الصحة ومنفي جملة وتفصيلا، وإننا في المجلس نتحدى أجهزة الاستخبارات الصهيونية أن تنشر أي معطيات حول منفذ العملية، وتنصحه بمراجعة سياساته الإجرامية تجاه أبناء شعبنا، وعدم العبث بالمقدسات، ومنها الأسرى الأبطال".

وتابع قائلا: "نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز ولكل أحرار العالم سلامة البطل منفذ العملية وأنه في مكان آمن وإننا نحتفظ بتوثيق للعملية".

واختتم المجلس البيان قائلا: "نعاهد أبناء شعبنا على ديمومة استهداف العدو، والاشتباك المباشر وتنفيذ أهدافنا داخل فلسطين وخارجها مؤكدين على توحدنا مع جميع الفصائل المؤمنة بالكفاح المسلح". (روسيا اليوم)

وكانت إسرائيل زعمت أنها "تشتبه" بدور لحزب الله في العمليّة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
 
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