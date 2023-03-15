مأساة في دولة عربيّة... وفاة 4 أطفال غرقاً أمام أعين والدهم!

لقي 4 أطفال حتفهم غرقاً، فيما أصيب والدهم، في سيول قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بمنطقة جازان جنوب السعودية.

وأوضح فيديو متداول، عدم قدرة قائد السيارة على التحكم فيها، بينما جرفتها السيول، وغرقت وسط المياه، ما أسفر عن وفاة الأطفال، بينما أصيب الأب الناجي الوحيد من الحادثة. (العربية)